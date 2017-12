Anziana contestò Renzi sul tema Banche, gridò ‘ci avete derubato’. Il Pd l’ha querelata: “Lede la nostra reputazione”

Ilche il 2 settembre a Bologna contesto’ Matteo Renzi, sul tema delle banche, alla Festa dell’Unita’. La donna,sventolando una bandiera con scritto ‘No Salva Banche’ e“Voi avete rubato lo dice a sua sorella” aveva risposto allora Matteo Renzi. Che alla fine ha preso la sua decisione.

La donna, che spiegò poi di essere una risparmiatrice, è stata querelata dal Pd. Del caso si occuperà il procuratore aggiunto di Bologna Valter Giovannini, coordinatore delle indagini per reati di di competenza del giudice di pace. Ora si dovrà valutare se si è trattata di ‘legittima critica politica’ oppure se l’anziana abbia ‘leso la reputazione del partito’, come sostenuto nella querela. Secondo la querela, la donna avrebbe urlato nel corso della manifestazione “voi avete rubato, rivogliamo i nostri soldi” espressioni risente diffamanti nei confronti degli appartenenti al PD.

La donna aveva anche spiegato come era andata quel giorno. “Io mi sono alzata una mattina, mio marito mi ha detto ‘guarda che i nostri soldi non ci sono piu’. Io ho risposto, ‘ma no e’ uno scherzo, non e’ possibile, troveranno un rimedio’” aveva detto. Questo spiegherebbe la sua reazione furiosa. Ma il PD non ha voluto storie, ed ora il procuratore aggiunto alla Procura di Bologna dovrà valutare se ci sono gli estremi per sostenere l’accusa.

R.M.