Morto il bambino con la sindrome di Down che aveva commosso milioni di persone

Morto il bambino con la sindrome di Down che aveva commosso milioni...

Un bambino con la sindrome di Down che era riuscito a conquistato i cuori di milioni di persone è morto tra le braccia della madre.

Colton Murray ha toccato la vita di migliaia di persone e rapidamente è diventato un ambasciatore per i bambini con la sindrome di Down nel corso della sua breve vita. Ma dopo una coraggiosa battaglia con la sindrome, Colton è morto sabato mattina al ‘Riley Children’s Hospital‘ di Indianapolis, a 23 mesi.

Sua madre, Kim Murray, ha scritto sulla sua pagina Facebook chiamata ‘ColtonStrong‘: “Grazie mille per aver pregato per il nostro bambino. La mattina dello scorso Natale, quando si è schiantato, ho chiesto un miracolo, e ne ho ottenuto uno. Poi ha continuato a lottare per così tanto tempo. Siamo molto orgogliosi di lui. La sua forza era incredibile“.

La madre ha poi aggiunto che la sua pagina Facebook rimarrà come luogo dove condividere i ricordi di lui. I genitori di Colton scoprirono che aveva la sindrome di Down poco dopo la sua nascita, nel dicembre 2015, e in quell’occasione scoprirono anche che il loro piccolo era nato con un solo ventricolo cardiaco, piuttosto che due.

Ha subito un intervento chirurgico a cuore aperto, ma questo non ha migliorato la sua condizione.

Colton divenne rapidamente un’ispirazione per molti e apparve nella presentazione video annuale di Times Square della ‘National Down Syndrome Society‘ che inizia il mese di ottobre.

Mario Barba