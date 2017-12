Coppia filmata mentre fa sesso sull’autobus – VIDEO

Ogni momento è buono per lasciarsi andare ad effusioni con la persona che si ama, ma questa coppia sembra aver preso il discorso un po’ troppo sul serio. Letteralmente.

La coppia è stata avvistata per caso mentre facevano sesso sfrenato su un autobus a due piani che attraversava il quartiere di Shoreditch, un’area di Londra sita nei confini del London Borough of Hackney. Il tutto è avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri. A riprendere tutta la scena è stato un passeggero “scioccato”: le immagini mostrano la coppia in preda alla passione sul piano superiore dell’autobus numero 149.

La donna è in topless ed è seduta sopra l’uomo mentre i passeggeri stupiti siedono in silenzio. Secondo uno spettatore, erano tutti “molto britannici” e ignoravano ciò che stesse accadendo, in modo che la coppia potesse continuare indisturbata. “Alcune persone li guardavano – ha detto un altro testimone che si trovava sul mezzo – ma ridevano e salutavano tutti mentre emettevano gemiti”.

In molti si sono chiesti cosa abbia spinto la coppia a lasciarsi andare completamente alla passione senza attendere di poter rientrare a casa. I due hanno terminato il loro amplesso solo quando è intervenuto l’autista dell’autobus, che ha ordinato loro di scendere dal mezzo.