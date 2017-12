Greta, 24 anni, sparisce nel nulla ed ha il telefono spento. L’appello della famiglia: aiutateci a trovarla”

Si chiama, è di Romans d’isonzo, ed è scomparsa di casa giovedì 21 dicembre alle 19 circa. Si è allontanata in macchina e ha il telefono spento. I suoi familiari la stanno cercando disperatamente.

In queste ore sta circolando online un appello per trovare la giovane, lanciato dalla consigliera regionale del M5S locale Ilaria Dal Zovo. “Attenzione, vi prego di condividere e aiutarmi a ritrovare questa ragazza. Si chiama Greta Padulo. È di Romans d’Isonso (e studia Chimica e tecnologie farmaceutiche all’Università di Trieste, ndr) e manca da casa dalle 19 (di ieri, giovedì 21 dicembre, ndr). È andata via in macchina (una Renault Clio nera targata EZ 847 YE) e ha spento il telefono”.

Prima di allontanarsi avrebbe scritto un messaggio alla mamma ed all’ex fidanzato.

“I carabinieri la stanno già cercando. Chiunque la vedesse è pregato di contattare la sua mamma Cristina al 3483396255 o le forze dell’ordine. Ritroviamola” ha aggiunto la consigliera regionale.