Irregolarità all’interno del ristorante del famoso “Masterchef” napoletano: scatta la denuncia

, a seguito di un normale controllo di routine, hanno trovato delle irregolarità nel ristorante del famoso chef napoletano

Tali irregolarità sono relative a prodotti surgelati come la pasta, ortaggi e dolci congelati che nei menu venivano presentati come freschi.

Doppia denuncia per frode in commercio quindi per Giuseppe Savoia, direttore della ristorazione, e la moglie di Cannavacciuolo Cinzia Primatesta, responsabile della società Ca.Pri legata al bistrot.

Il famoso chef napoletano però, intervistato da ‘La Stampa’, ha qualcosa da ridire a riguardo: “Ma quale frode? Va bene che ci siano delle regole ma applicarle in questo modo è assurdo. Prodotti come il pesce devono essere abbattuti per legge. Procedimento che era correttamente indicato, ma soltanto al fondo della carta. Certo: abbiamo sbagliato, c’è poco da discutere. Ma non l’abbiamo certo fatto in malafede. D’ora in avanti un asterisco lo indicherà accanto ad ogni piatto. Fine della storia“.

