Jennifer è morta in uno schianto insieme al suo bambino

Jennifer Bertolina è morta a 25 anni e con un bimbo in grembo.Lei, e il suo angelo, non hanno sopravvissuto alla “guerra della strada”. Si una vera e propria guerra che si scatena tutti i giorni sulle nostre strade, Una guerra senza senso, che nonostante le misure da parte dello stato non si riesce a limitare.Toriniamo a Jennifer. Anche lei non è riuscita a sopravvivere al terribile incidente avvenuto giovedì attorno alle 13 lungo la strada statale 301 del Foscagno, in località Trepalle a Livigno.

La povera Jeniffer è morta nella notte tra giovedì e venerdì nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Morelli” dove era ricoverata.

“Lei – racconta il giorno.it – incinta al quinto mese, pochi minuti prima delle 13 di ieri, giovedì 21 dicembre, alla guida della sua Citroen C1 stava percorrendo la statale 301 del Foscagno, la piccola utilitaria ha sbandato, probabilmente a causa del ghiaccio presente sulla strada. La 25enne, che era alla ventesima settimana di gravidanza, ha perso per un attimo il controllo della vettura, e il destino crudele ha voluto che in quel momento dalla direzione opposta sopraggiungesse un furgone Volkswagen Van condotto da un albergatore 56enne livignasco.”