Uccide un puma e lo cucina, selva d’insulti per la star tv

Steve Ecklund è una star della Tv canadese che conduce uno show sulla caccia. In genere le sue prodezze sono seguite ed apprezzate dal pubblico, ma la sua ultima prova di macismo non ha ottenuto il risultato sperato dal conduttore. Ecklund si era inoltrato nei giorni scorsi per le montagne dell’Alberta per andare a caccia di una specie molto pericolosa: i puma. Il cacciatore è riuscito nell’impresa di catturare il feroce felino ed ha postato la foto su Facebook della sua cattura.

Fin qui nessuno ha osato commentare negativamente la cattura del feroce predatore, ma Ecklund ha voluto esagerare ed ha postato successivamente le foto in cui lui ed un gruppo di amici si nutrono delle carni dell’animale, scrivendo sotto il seguente commento sprezzante: “Dalla terra alla tavola nello stesso giorno”. La cosa non è passata inosservata ed immediatamente numerosi utenti social hanno cominciato ad insultarlo. A questi si è aggiunta l’ex first lady del Canada Laureen Harper che in primo luogo ha scritto: “Che persona ripugnante!”, quindi ha aggiunto: “Cacciare un puma con i cani fino a che non è esausto e poi sparare a un animale spaventato, messo all’angolo e stanco. Si può spiegare solo per compensare un pene piccolo…”.

F.S.