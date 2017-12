Dramma a Udine: bambino di 4 mesi muore nel sonno durante la notte

Un evento molto doloroso ha colpito lanel corso della notte a(Udine): il figlio neonato (di appena 4 mesi) è stato trovato inspiegabilmente privo di vita nel suo lettino alle 4 del mattino. Ad accorgersi il piccolonon stava bene è stato il padre del bambino che, alzatosi durante la notte per controllare il figlio, si è reso conto che questo aveva smesso di respirare.

L’uomo ha immediatamente chiamato i soccorsi nella speranza che questi arrivassero in tempo per salvare la vita al piccolo. Purtroppo, però, il bambino non dava alcun segno di vita e nonostante gli operatori del 118 abbiano cercato in tutti i modi di fare riprendere il battito al neonato, non c’è stato nulla da fare. Dichiarato il decesso, nella casa sono giunti i Carabinieri che, dopo aver ascoltato la versione fornita dai genitori del piccolo e il parere dei medici, hanno dato l’autorizzazione per il trasporto della salma all’ospedale di Udine.

Nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia sul corpo di Simon per stabilire la causa del decesso. Stando a quanto affermato dai genitori, infatti, il bambino era in ottima salute fino alla sera prima e qualche ora prima dell’accaduto, all’1, si era addormentato placidamente dopo l’ultima poppata. Dopo l’esame autoptico il piccolo verrà restituito alla famiglia che si occuperà di organizzare i funerali.

F.S.