Milano: volontario abusa di una bambina di 10 anni sull’ambulanza

Lo scorso 13 dicembre, auna madre preoccupata per ladella figlia che non si decideva a scendere ha chiamato il pronto soccorso per farla portare in ospedale. Appena arrivati, gli operatori del 118 hanno effettuato una visita alla bambina, in quel frangente la madre ha notato che uno dei due uomini hala piccola mentre le rilevava i parametri vitali. In un primo momento ha pensato che si trattasse di un gesto innocuo, quindi ha seguito i due operatori sull’ambulanza per non lasciare la figlia da sola.

Durante il tragitto il paramedico, pensando di non essere visto da nessuno, ha nascosto la mano sotto la cartella clinica ed ha palpato la piccola. La madre si è accorta di quel movimento sotto la cartella e ha compreso che anche il primo gesto nascondeva una cattiva intenzione, quindi non appena è arrivata in ospedale ha approfittato della presenza di una volante dei carabinieri, che si trovava nei pressi dell’ospedale San Paolo per un altro intervento, per denunciare l’uomo di abuso. L’uomo è stato immediatamente fermato e portato in caserma, quindi è stato successivamente arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata, accusa dalla quale dovrà difendersi in tribunale. Le fonti locali non hanno riportato la versione dell’uomo, mentre l’altro soccorritore pare non si sia accorto delle attenzioni rivolte dal collega alla bambina.