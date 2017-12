. Questa notizia infatti viene dallaper la precisione dalla,, dove una maestra ha calpestato un bambino e ne ha picchiati altri. Secondo la sua ricostruzione avrebbe perso la pazienza ed ha cominciato a picchiare gli alunni, lasciandoli terrorizzati e piangenti.

La maestra ha picchiato i bambini e ha inveito contro di loro, accusando i piccoli ospiti dell’asilo di “essersi comportati male e di non aver rispettato le sue indicazioni”. Ma non sapeva di essere filmata: nell’asilo cinese infatti c’erano delle videocamere che hanno ripreso il suo comportamento. Prima si è scagliata con violenza contro i bambini: nelle immagini si vede che li colpisce a calci e pugni in testa, a spintoni, prendendosela anche con quelli che erano seduti a terra. In una delle immagini si vede la maestra mentre calpesta un bimbo e un’altra in cui colpisce con violenza per tre volte allo stomaco uno dei piccoli.

I video hanno cominciato a circolare online ed hanno sollevato un’ondata di proteste e un grosso scandalo, tanto che il dipartimento di Educazione della città di Shenmu ha riferito di essere già in contatto con la scuola materna. L’insegnante si è dovuta scusare coi genitori e verrà probabilmente licenziata.

R.M.