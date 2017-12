Due uomini sono morti a seguito di un incidente autostradale nel quale sono stati coinvolti diversi veicoli; un altro uomo ha subito gravi lesioni alle gambe.

L’incidente ha lasciato la M40 nell Oxfordshire chiusa per diverse ore durante la notte di sabato.

Polizia e paramedici sono stati chiamati lungo l’autostrada in direzione nord, tra gli incroci 10 e 11 nei pressi di Banbury, alle ore 23:40 circa di sabato. La Polizia ha detto che un uomo di 60 anni dell’Oxfordshire e un uomo di 29 anni del Warwickshire sono morti a causa della collisione. Un uomo è stato portato in ospedale con gravi lesioni alle gambe e altri tre sono stati curati per lesioni lievi.

La carreggiata in direzione nord è stata riaperta stamattina intorno alle 10 del mattino. L’ispettore capo Henry Parsons, dell’unità operativa congiunta per la polizia stradale, ha dichiarato: “I nostri pensieri vanno alle famiglie di entrambi gli uomini in questo momento difficile. Vorremmo parlare con chiunque abbia assistito all’incidente e non abbia ancora parlato con la polizia“.

