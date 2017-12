Lavoro per la mamma e pensione per la nonna: la lettera di...

A poche ore dal Natale, tante famiglie si trovano riunite a tavola trascorrendo momenti di felicità e spensieratezza; ma non è così per tutte le famiglie, come ad esempio quella di questa bambina che ha scritto una lettera molto particolare a Babbo Natale.

Come scrive ‘PerugiaToday‘, a Corciano, in provincia di Perugia, una bimba ha chiesto a Babbo Natale di far trovare lavoro alla madre e di far andare in pensione la nonna; per sé ha chiesto soltanto una bambola perché conscia di non essersi comportata troppo bene:

“Caro Babbo Natale quest’anno non mi sono comportata molto bene quindi ti chiedo solo una cosa, cioè una bambola. Per la nonna G. vorrei che smette di lavorare e tanti soldi e per la mamma che ritrovi un lavoro“.

Mario Barba