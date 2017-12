Milan e Gennaro Gattuso. Forse era meglio quando “Ringhio” giocava in campo con la maglia rossonera perché al momento i risultati non sono dei migliori. La situazione infatti è molto tragica e la dirigenza sta valutando se fa rientrare in panchina Vincenzo Montella.

Con il Mister di Castello di Cisterna, le cose andavano un po’ meglio e sul mercato non ci sono alternative valide e i soldi in cassa non sono moltissimi. Soluzione fino alla fine dell’anno in attesa di un nuovo mister, di una nuova rifondazione di un club blasonato che non sa più come riprendersi. Questo è l’ultimo capitolo dopo le panti umiliazioni subite con Benevento ed Hellas Verona e la sconfitta di ieri contro l’Atalanta.