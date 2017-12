“Verissimo”, una nuova puntata delle vicende della coppia Carrisi-Lecciso alla corte di Silvia Toffanin

Tengono sempre banco le vicende della strana coppia composta da. Stavolta, Albano si è raccontato ai microfoni di, in un faccia a faccia con la conduttricedurante il quale il cantante ha voluto mettere in chiaro non soltanto alcune situazioni relative alla sua carriera ma anche leche erano emerse tra la

I dissapori in questioni erano venuti alla luce settimane fa, al momento della presentazione del nuovo libro di Albano (“L’origine del mio mondo. Madre mia”, edito da Baldini&Castoldi e già in vendita) tutto incentrato sulla sua vita e sul suo intenso rapporto con mamma Jolanda. Albano aveva rivelato che mamma Jolanda aveva smesso di parlare a Loredana Lecciso, in seguito ad una dichiarazione televisiva di quest’ultima che platealmente aveva annunciato di voler lasciare Albano.

Il cantante ha rivelato che, mentre la sua ex moglie Romina ed i suoi figli più grandi trascorreranno il Natale in un posto top secret all’estero, mamma Jolanda, Loredana ed i figli più piccoli saranno con lui a Cellino San Marco. Interrogato dalla Toffanin sulle voci di gelo che si rincorrono tra la signora Jolanda e la Lecciso, il cantante ha sottolineato che la cosa tra le due è stata ormai superata, soffermandosi sull’errore commesso da Loredana in una puntata de “L’isola dei famosi”.

Loredana avrebbe sbagliato a manifestare la sua voglia di lasciare il compagno in diretta televisiva, quando invece avfrebbe potuto pazientare e parlarne in privato con il diretto interessato. Il cantante ha anche rivelato che, mentre la sua ex moglie Romina ed i suoi figli più grandi trascorreranno il Natale in un posto top secret all’estero, mamma Jolanda, Loredana ed i figli più piccoli saranno con lui a Cellino San Marco.

La dichiarazione di Albano- che è stato successivamente interrogato sulla sua possibile partecipazione alla nuova edizione di “The Voice” come giudice, prima del ritiro previsto per la fine del 2018- è stata accompagnato da un “no comment” di Silvia Toffanin. La conduttrice ha esplicitamente dichiarato di non voler dire niente a riguardo per non portare ulteriore scompiglio nel “triangolo” Albano-mamma Jolanda-Loredana. Albano ha poi regalato ai telespettatori una sua interpretazione di “Bianco Natale”.

