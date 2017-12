Cecchi Gori in rianimazione. I figli: “Abbiate rispetto per nostro padre”

Il noto storico produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, ex Senatore della Repubblica ed ex Presidente della Fiorentina, è stato ricoverato d’urgenza quest’oggi dopo essere stato colpito da una ischemia cerebrale.

L’imprenditore – coinvolto in diversi procedimenti giudiziari a partire dal luglio 2001 (quando ricevette un avviso di garanzia per concorso in riciclaggio e, nel corso della perquisizione conseguente, fu trovato in possesso di una consistente quantità di cocaina) – si trova adesso in prognosi riservata in rianimazione al policlinico Gemelli: per Cecchi Gori, oltre all’ischemia, alcuni problemi di natura cardivascolare.

Secondo quanto riferito all’ANSA dall’ufficio stampa della famiglia, Angelo Perrone, i figli Mario e Vittoria (in volo da Miami per Roma assieme alla madre Rita Rusic, moglie dell’imprenditore tra il 1983 e il 2000) chiedono il massimo riserbo della privacy sulle condizioni di salute del padre, oggi 75enne.