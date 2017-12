Famiglia distrutta a Natale, auto contro guardrail: muoiono due fratelli

Destino fatale, beffardo, in un giorno di festa. Un Natale che non dimenticherà più nessuno nel nuorese. Oggi, alle 13.05 sulla statale 129 all’altezza del bivio per Orotelli due fratelli sono deceduti in uno schianto statale.Le povere vittime, si chiamavano Matteo di 16 anni e Francesco Pintor di anni 23.Gli altri due che erano sulla vettura, sono il terzo fratello e un cugino che non sarebbero in pericolo di vita.

Sul luogo dello schianto, sono intervenuti i Pompieri, il personale del 118, Carabinieri e Polizia che hanno subito tentato di ricostruire la dinamica dello schianto. Una famiglia distrutta dunque, nel giorno di Natale. Non ci sono parole per commentare cosa possa provare la mamma di questi due ragazzi, molto amati e conosciuti in zona.

