Miracolo nel reparto Ostetricia nel giorno di Natale

Un vero e proprio miracolo di Natale , è avvenuto nella giornata di oggi ad Avellino, nella casa di cura Manzoni. La storia che stava per diventare tragedia, riguarda una donna di 45 anni, in gravidanza, arrivata al nosocomio con due litri di sangue nel grembo. Purtroppo alla donna si è rotto l’utero ed era incondizioni disperate. Con un intervento al dir poco miracolo da parte dei dottori, mamma e bimbo sono vivi e vegeti e e ora stanno bene.

La fortuna ha voluto che nel reparto di Ostetricia in quel momento si trovasse il primario Carmine Malzoni che era passato nella casa di cura per gli auguri di Natale. Accortosi subito della situazione grave, ha subito asportato l’utero alla donna e ha fato nascere il bambino, che in un primo momento era in arresto cardiaco, e gli ha salvato la vita