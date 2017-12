Nuovo allarme in terra asiatica: la Corea del Nord è pronta al lancio di un altro missile

La minaccia nucleare da parte della Corea del Nord è destinata ad aumentare ulteriormente. Ne sono convinti i membri del governo sudcoreano, ed in particolare il Ministero per l’Unificazione, che ha già preannunciato uno scenario a tinte fosche per il 2018.

Secondo Seul, infatti, la Corea del Nord non solo continuerà con il suo atteggiamento provocatorio, ma addirittura migliorerà “le sue capacità nucleari e missilistiche”.

Secondo gli analisti sudcoreani, Pyongyang si cimenterà in nuovi test missilistici, uno dei quali dovrebbe verificarsi già nei prossimi mesi.

Ma non c’è solo il governo di Seul a mettere in allarme il mondo intero sulle intenzioni di Kim Jong-un. Stando a quanto riferito dal quotidiano sudcoreano “Joongang Ilbo”, la Corea del Nord sarebbe anche in procinto di lanciare il satellite Kwangmyongsong-5, equipaggiato con telecamere di precisione e tecnologie per la comunicazione.

Insomma, nello scacchiere internazionale le mosse di Kim Jong-un sarebbero tutte proiettate verso un conflitto. Va detto, però, che secondo gli analisti di Seul il regime nordcoreano non sarebbe ancora in grado di realizzare un missile con più testate. Al tempo stesso, Pyongyang vuole anticipare i tempi e procedere nel consolidamento della capacità di lanciare missili balistici intercontinentali prima che le sanzioni imposte dall’ONU vadano a gravare troppo sull’economia del regime.