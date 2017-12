Belen Rodriguez e la lotta in famiglia: “Così ci rovina…”

La celebre soubrettecontinua a far parlare di sè e ad occupare le cronache delle varie riviste di gossip e spettacolo.

Stavolta, però, l’argomento non riguarda le sue avventure sentimentali ma il rapporto con il suo papà. Come noto, Belen è fortemente legata alla sua famiglia, ma in questo momento tra lei e il padre Gustavo sembra esserci molta freddezza. Il motivo è molto semplice: stando alle ultime indiscrezioni, sembra che il padre della showgirl argentina sia seriamente intenzionato a partecipare come concorrente alla prossima edizione del Grande Fratello VIP. A riportare la notizia è il sito “Blitz”.

Belen non sarebbe affatto d’accordo con il papà e non ha mancato di rendere pubblico il suo risentimento: “Se ci va, ci rovina tutti…”, avrebbe esclamato la showgirl in una recente occasione.

Tuttavia, pare che papà Gustavo non voglia assolutamente demordere e l’impressione è che alla fine accetterà di partecipare al programma. Una scelta che inevitabilmente scatenerà il fastidio della famosissima figlia, che ha già dovuto “sopportare” quanto accaduto nell’edizione di quest’anno, che ha visto la presenza del fratello Jeremias e della sorella Cecilia: nei loro confronti sono piovute spesso molte critiche, ed è forse anche per questo che Belen preferirebbe evitare che papà Gustavo riceva lo stesso trattamento mediatico.