Miracolo di Natale, medici fanno nascere una neonata molto grave con un cesareo da record

Un, dove una donna incinta è riuscita a far nascere la sua bambina in condizioni molto difficili.Masina Frost, questo il nome della donna, era arrivata in condizioni gravi. La. L’intervento dei dottori a questo punto è stato necessario, ma la bambina, secondo i medici, aveva ‘’.

La piccola Sephina, in poche parole, sembrava spacciata. La sua vita era a rischio. In quel momento nella clinica del London’s St Thomas’ Hospital c’era il primario dottor Andrew Shennan. Il dottore ha messo subito in piedi un’equipe, e ha eseguito d’urgenza un parto cesareo in soli 30 secondi, un’impresa assolutamente unica per un medico. Ma, come ha sottolineato Shennan, la bambina era in pericolo di vita e “Non c’era un minuto da perdere”.

Il dottore però è sorprendentemente riuscito a portare a termine il cesareo. “Tutto è accaduto così rapidamente. Un attimo prima Andy mi stava facendo un’iniezione e un attimo dopo ero su una barella, catapultata in sala operatori. Ero molto spaventata, ma ora mi sento così enormemente fortunata ad aver dato alla luce la mia splendida figlia” ha raccontato la madre.

Un vero e proprio miracolo di Natale che si è realizzato in modo perfetto. L’intera equipe ha gioito nel vedere in salute entrambi.

R.M.