Natale di Sangue: sfugge ad un posto di blocco e si schianta contro una fermata dell’autobus, muore 30enne

Un inseguimento della polizia si è concluso in tragedia quando l’auto che cercava di sfuggire alle forze dell’ordine si è scontrata contro una fermata dell’autobus a, Liverpool. L’inseguimento è cominciato intorno alle quattro del mattino del 25 dicembre quando la polizia ha avvistato un veicolo sospetto ed ha acceso le sirene per intimare all’automobilista di accostare. Il guidatore ha invece cominciato una folle corsa per le vie dinel disperato tentativo di seminare gli inseguitori, il tentativo di fuga, però, lo ha portato a perdere il controllo del veicolo ed a terminare la sua corsa contro la pensilina dell’autobus.

L’auto, una BMW, si distrutta nell’impatto e la parte superiore è stata letteralmente divelta. Mentre il guidatore è stato arrestato subito dopo l’incidente, il passeggero è rimasto ferito gravemente durante l’impatto ed è stato portato in ospedale in codice rosso. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è morto poco dopo essere stato ricoverato. Riguardo a quest’ultimo un portavoce della polizia di Liverpool ha dichiarato: “Il lavoro d’identificazione dell’uomo è in corso così che sia possibile informare i parenti della tragica fatalità”.

Al contempo la IPCC (Independent Police Complaints Commission) ha avviato un’indagine sull’inseguimento e sulla morte dell’uomo. Un portavoce della Commissione ha spiegato che l’indagine viene aperta per prassi ogni qualvolta si verifica una morte durante un’operazione di polizia, quindi ha aggiunto: “Questa mattina ci è stato notificato un incidente stradale fatale dalla polizia del Merseyside. Abbiamo iniziato un’indagine indipendente quando ci è stato riferito che l’incidente si è verificato dopo un inseguimento della polizia. Abbiamo anche inviato un investigatore sulla scena e per seguire le pratiche post incidente della polizia”.

