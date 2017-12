Vergognoso furto all’ospedale di Sanremo: rubati i regali di Natale per i bimbi della Pediatria

Nella notte di, reparto dell’ospedale di Sanremo, sono statiIl direttore generale della ASL, Marco Damonte Prioli, ha così commentato la triste vicenda: “Unancora di più in un luogo dove la gente soffre, con l’aggravante di aver colpito la serenità dei bambini”.

Sono stati rubati sia i doni dei genitori di ex pazienti e di privati che la cucina componibile giocattolo che era destinata ai piccoli pazienti della Pediatria di Sanremo.

L’ASL sta indagando su questo triste episodio, e per ora protende per l’idea che si sia trattato di un furto estremamente organizzato, perché i colpevoli dovrebbero aver agito in gruppo e dovevano anche conoscere bene gli orari ed i turni del personale, dato che hanno agito quando in Pediatria non c’era quasi nessuno. Gli inquirenti stanno anche controllando le telecamere di sorveglianza che si trovano al “Borea” per valutare se ci sia del materiale utile.

Quando la notizia del furto si è diffusa, nella cittadina è scattata una corsa di solidarietà a favore dei bambini derubati. Il negozio che aveva donato una cucina ne ha regalata un’altra ed i cittadini hanno portato diversi regali per i piccoli della Pediatria, per permettere loro di passare un sereno Natale.

R.M.