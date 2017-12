Ambulanza precipita in una scarpata pochi minuti fa: è tragedia

Tragedia nella tragedia nel canavese.

Un terribile epilogo. Una storia che ha del surreale. Doveva essere salvato e invece è morto in un tragico incidente stradale in frazione Piandane, a Pertusio nelle zona di Ivrea. Un mezzo di soccorso della Croce Bianca del Canavese, è precipitato in una scarpata dopo aver soccorso una persona con problemi respiratori. Nel viaggio verso il nosocomio, l’ambulanza è precipitata per una quindicina di metri. E’ morto Michele Roscio di 74 anni. I due soccorritori sull’ambulanza invece non sono in pericolo di vita