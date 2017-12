Cecchi Gori ricoverato, ecco la rivelazione di Valeria Marini

Nella mattinata del giorno di Natale, il noto produttore cinematografico; ricoverato al policlinico “Gemelli” di Roma, la ex moglieha annunciato che l’ex presidente della Fiorentina è finalmente uscito dal coma farmacologico.

Adesso a parlare è la sua ex compagna di vita (hanno trascorso insieme 6 anni), la showgirl Valeria Marini, che in un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera‘ ha dichiarato: “Chiamavo, chiamavo, chiamavo. Il suo cellulare era staccato. E ho cominciato a preoccuparmi. Avremmo dovuto passare insieme Natale proprio perché non volevo lo trascorresse da solo. E la sera della vigilia lo cercavo, ma il suo telefono era muto“.

Dopo aver appreso del ricovero si è precipitata in ospedale, “L’unica cosa che conta adesso è che lui sia fuori pericolo. Per il resto, continuerò a pregare. E cerco di essere ottimista”.

Valeria Marini ha inoltre spiegato come fosse un periodo difficile per Cecchi Gori, in quanto ultimamente soffriva spesso di solitudine; ma tante persone si sono rivolte a lei per avere notizie del suo ex compagno. “Hanno voglia di poterlo andare a trovare e so che questo lo aiuterà quando si riprenderà. In questo momento molti amici si sono resi conto di volergli bene e chiedono sue notizie“.

Mario Barba