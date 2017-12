Cecilia Rodríguez senza reggiseno filmata da Ignazio Moser: il video social impazza sul web

La famiglia Rodriguez continua a far parlare di sè. Dopo le tante critiche piovute addossoper le loro vicende all’interno del Grande Fratello VIP, negli ultimi giorni si era parlato del “fastidio” palesato da Belen per una possibile partecipazione del papà Gustavo alla prossima edizione del programma.

Stavolta è ancora Cecilia ad occupare le pagine di gossip, ed in particolare un video pubblicato da Ignazio Moser su Instagram. L’ex ciclista, compagno della sorella di Belen, ha infatti pubblicato una “stories” durante il giorno di Natale, dove si intravede Cecilia all’interno della cucina, chiaramente impegnata ai fornelli. E fin qui tutto normale.

Ma ai “follower” più attenti non è sfuggito un particolare: la sorella di Belen, infatti, non indossa nè maglia, nè reggiseno. Un dettaglio che molti hanno ritenuto trascurabile, ma che per altri si poteva “evitare”, o quantomeno Ignazio Moser poteva risparmiarsi la pubblicazione sui social. Un topless natalizio in piena regola che ha scatenato l’indignazione del popolo del web.

Ma nonostante le polemiche, Cecilia e Ignazio – le cui effusioni in pubblico allo scorso GF VIP erano state spesso bersagliate – hanno scelto di non cancellare il post, a dimostrazione ulteriori di come la loro storia d’amore sia più forte di ogni critica.