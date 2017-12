“Non posso credere che sia stata l’ultima notte passata insieme”: immensa tragedia per Rihanna

“Non posso credere che sia stata l’ultima notte passata insieme”. Ha usato queste striggemti paroleha annunciato attraverso ai suoi canali social il prematuro decesso del cugino, 21 anni ammazzato nella giornata di ieri alle Barbados. La star ha trascorso le sue vacanze di Natale in famiglia.

Ieri la doccia gelata. Insieme a lui aveva trascorso il giorno del 25 in famiglia.

IL FATTO

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo si stava dirigendo verso casa nel distretto Saint Michael (Barbados), quando un uomo gli si è avvicinato e gli ha sparato diversi colpi di arma da fuoco. Erano passati pochi minuti dalle sette del mattino e l’uomo è riuscito a fuggire via. Per ora non sono state rese pubbliche ipotesi sul movente dell’omicidio.

Rihanna non ha potuto fare a meno di pubblicare gli ultimi scatti fatti con il cugino,proprio un giorno prima della sua morte: “Non posso credere che solo la scorsa notte ci stavamo stringendo in un abbraccio. Non avrei mai pensato che sarebbe stata l’ultima volta che avrei sentito il calore del tuo corpo. Ti voglio bene”.