Rassegna stampa 27/12/2017. No IUS SOLI, Mattarella scioglie le camere, italiani al voto il 4 marzo 2018 

Politica interna, La Repubblica. Pronti allo scioglimento delle camere.

Cronaca interna, La Repubblica. “È morto Gualtiero Marchesi, il padre della cucina italiana.”

Meteo Italia, il Corriere della Sera. Dall’Atlantico in arrivo freddo e gelo. “Forte perturbazione attesa in diverse regioni: piogge diffuse, neve sull’appennino, rischio idrogeologico in Veneto e mareggiate in Liguria. Brusco calo delle temperature”.

Notizie estere su La Repubblica, Russia pronta a mediare tra Usa e Corea del Nord. “Colloquio telefonico tra Tillerson e Lavrov che rimprovera però Washington di aumentare la tensione nella penisola”.

Esteri, Corriere della Sera. Morto suicida il figlio di Katharine Graham, storica editrice del Washigton Post. “William Graham, 69 anni, figlio dell’editrice si è sparato alla testa, lo stesso modo in cui si uccise il padre”.

Esteri su Il Messaggero. “Libia, esplode oleodotto. I militari: «E’ stato l’Isis». Petrolio vola in borsa a New York”.