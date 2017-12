Santo Stefano di sangue: 29enne perde la vita in un tremendo frontale

Una serata di Santo Stefano turbata dall’ennesimo incidente mortale, che strappa alla vita un giovane di soli 29 anni.

La tragedia è avvenuta ieri sera a Paderno Dugnano, nel milanese, poco prima delle 23. Il 29enne di origini moldave, era alla guida della sua vettura, una Suzuki Alto, lungo via del Martino, un’arteria che collega Paderno al centro abitato di Varedo.

Per cause ancora da chiarire, la Suzuki guidata dal giovane si è schiantata con un’altra auto, una Opel Corsa, guidata da un giovane italiano. La vettura si è ribaltata più volte. All’interno dell’auto c’erano il 29enne e anche un altro familiare: quest’ultimo è rimasto miracolosamente illeso, mentre per il guidatore ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano.

I vigili del fuoco sono subito intervenuti sul luogo del disastro e hanno lavorato senza sosta per estrarre il corpo del 29enne dalle lamiere della Suzuki. Una volta liberato, il giovane è stato subito trasportato in ospedale, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, pare che la vettura sulla quale viaggiava la vittima procedesse ad una velocità molto sostenuta. Complice anche l’asfalto bagnato, il conducente ha perso il controllo del mezzo, scontrandosi frontalmente con la Opel Corsa che procedeva nel senso opposto.