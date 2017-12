Tragedia enorme a Spoleto, dove nella notte di Santo Stefano due ragazzi di soli 20 anni sono deceduti nel corso di un violentissimo incidente stradale.L’incidente è avvenuto lungo la Flaminia, prima dello svincolo per Oggi:si è schiantato con la Mini Cooper contro un’auto che procedeva per Spoleto. Assieme a Francesco è

I due ragazzi si trovavano in zona per motivi di lavoro. Sembra, secondo una prima ricostruzione, che l’auto dei due ventenni per motivi da accertare abbia sbandato violentemente invadendo la corsia opposta, dove sopraggiungeva un’altra vettura. I due sono rimasti gravemente feriti nel violento impatto, e sono morti durante il trasporto in ospedale.

Ferita anche una donna di 48 anni che si trovava sull’altra vettura, ma non è in pericolo di vita; invece il conducente della Fiat che sopraggiungeva dall’altra strada è rimasto solo lievemente contuso. Sul posto del terribile schianto sono subito giunti i Vigili del Fuoco assieme ai carabinieri.

Secondo Il Messaggero “Il tratto della Flaminia interessato dall’incidente è stato chiuso per circa un’ora, poi la circolazione è ripresa a senso unico, con obbligo di tornare indietro per chi, da Spoleto, era diretto verso Foligno”.

R.M.