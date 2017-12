Venti di Guerra: i soldati nordcoreani vaccinati in vista di una guerra batteriologica?

Un soldato nordcoreano che ha disertato in Corea del Sud è stato trovato con degli anticorpi contro l’antrace nel sangue scatenando la paura che

Il soldato, non identificato, che si crede abbia disertato a novembre, sarebbe stato esposto o vaccinato contro l’antrace prima che si fosse recato in Corea del Sud, riportano alcuni media locali. Tutto questo è avvenuto a seguito della stesura di una relazione secondo cui la Corea del Nord sta testando armi biologiche con la possibilità di caricare testate cariche di antrace sui suoi missili balistici intercontinentali.

Nonostante non si conosca ancora il nome del disertore, è stato ipotizzato che potrebbe essere un giovane soldato che questo Novembre è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza correre verso il confine mentre i suoi commilitoni gli sparavano per non farlo fuggire. Oh Chong Song, 24 anni, è stato colpito quattro volte dai suoi compagni mentre cercava di corre verso la libertà e al momento si trova ricoverato a Seoul.

Mario Barba