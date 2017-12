Anziano Golden Retriver riceve un regalo inatteso. La sua reazione di gioia è contagiosa – Video

Queste vacanze natalizie sono state un momento speciale per, undi 12 anni che per Natale ha ricevuto dai padroni un regalo tanto gradito quanto inatteso., la padrona di Cash, ha spiegato che il loro cane stava soffrendo di solitudine da quando sua sorellaera improvvisamente morta nel 2014, così lei ed il marito hanno pensato che i suoi ultimi anni di vita dovessero essere accompagnati da un amico e gli hanno regalato, un cucciolo di Golden Retriver.

La scena del regalo è stata ripresa in un breve video home made da uno dei familiari: nelle immagini si vede il marito di Marie che cammina per il salone con in mano una scatola e Cash che da subito diventa inquieto. Poggiata la scatola a terra, l’uomo toglie la parte superiore ed esce fuori Jennings. Il nuovo arrivato viene subito salutato con entusiasmo da Cash che dopo averlo odorato ha cominciato a correre per la gioia in tutta la casa.

Il tenerissimo video è diventato presto virale sui social attirando l’attenzione dei tabloid inglesi. In un’intervista concessa a ‘Metro‘, Marie ha spiegato: “Cash è stato un cane perfetto, ma si sentiva un po solo da quando abbiamo perso Rosie. Quindi abbiamo deciso di fare a Cash un regalo di natale veramente speciale. Era così eccitato quando il cucciolo è saltato fuori dalla scatola. Sapevo che sarebbe stato buono con un altro cane, ma non mi aspettavo una reazione di pura gioia- sono scoppiata in lacrime”.

F.S.