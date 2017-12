Elezioni in Liberia: ex calciatore George Weah ha vinto le presidenziali

Ha giocato nel Milan. Vincente per natura negli anni 90.

Ha vinto anche le elezioni George Weah. L’ex campione ha fatto sue le elezioni presidenziali in Liberia. La notizia è stata data dalla commissione elettorale spiegando che, con il 98,1% delle schede conteggiate, il liberiano ha ottenuto il 61,5% dei voti, sconfiggendo in questo modo lo sfidante Joseph Boakai, fino ad oggi vicepresidente, che ha avuto il 38,5%. Il cambio della guardia con il presidente Ellen Johnson Sirleaf è in programma per il 22 gennaio prossimo.