Grave incidente stradale nella giornata di oggi dopo mezzogiorno. Nel sinistro, avvenuto a a Paliano, su via Palianese è morta una maestra. L’impatto è avvenuto, per cause ancora da accertare e si sono scontrati un’auto ed un furgone. L’asfalto, reso viscido dalle forti piogge cadute in questi giorni, ha sicuramente fatto scivolare i mezzi.

La maestra che è morta si chiamava Lucia Picchia, 72 anni, ed era molto amata e conosciuta in città.

Con la maestra, che era alla guida di una Reanult Scenic grigia c’erano con lei anche la nipote, il figlio, il nonno rimasti feriti nel sinistro. e l’autista del furgone. Le condizioni di salute delle altre persone coinvolte nello schianto non sarebbero gravi.