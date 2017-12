Incendio nel salernitano: ci sono tre vittime. E’ mistero sulle cause: è stato un omicidio?

Un incendio divampato in una abitazione di(paese in provincia di Salerno) è stato fatale ad una donna di 82 anni,, ed ai due figli Franco e, rispettivamente 58 e 61 anni. L’incendio fatale è scoppiato nelle prime ore della mattina e probabilmente mentre i tre residenti si trovavano ancora a letto. L’allarme, infatti, è stato lanciato dai vicini di casa quando il fumo ha cominciato ad uscire dall’abitazione.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato tempestivo, ma quando questi sono riusciti a domare le fiamme per i tre inquilini era ormai troppo tardi: sia la donna che i due figli erano già morti, probabilmente a causa delle esalazioni. Carabinieri e Vigili del Fuoco sono adesso all’opera per scoprire la causa dell’incendio (al momento non è chiaro se sia di origine dolosa) e per il momento non viene esclusa nemmeno la pista dell’omicidio-suicidio. Sembra, infatti, che Franco Papa fosse affetto da depressione da diverso tempo e gli investigatori sospettano che l’incendio possa essere stata opera sua. A tal fine la procura di Nocera inferiore ha disposto l’autopsia sui tre cadaveri, il sospetto è che il più giovane dei due fratelli abbia potuto somministrare dei sonniferi ai suoi cari.

F.S.