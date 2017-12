Paola Barale e Raz Degan: “Vi racconto con chi starò a Capodanno”

Paola Barale, starà lontana dalla Tv. La famosa Show Girl, ci tornerà soltanto con un programma importante o qualcosa di veramente interessante. Nel mentre, si dedicherà completamente al mestiere di “travel influencer”. A lei piace girare il Mondo e racconterà viaggi ed esperienze attraverso il suo blog.

La donna, al momento non è fidanzata con nessuno: “Non mi manca l’amore, Natale l’ho passato con i miei, Capodanno invece in dolce compagnia“. Ha parlato cosi al settimanle di gossip “Chi”.

E Raz Degan dove è finito: “La gente ha sognato il nostro incontro ed è un bene, c’è voglia di amore e l’amore muove tutto. Ma tra noi è finita da tempo. Ci sarà un motivo se noi non stiamo più insieme? Ci sentiamo, certo. Ma tutto qui”.

Paola poi, sempre al settimane, ha parlato di un argomento sempre molto spinoso per Lei, la maternità mancata: : “Oggi è un argomento chiuso. Forse avrei dovuto pensarci prima. Ma non l’ho coltivato come desiderio. Non ho rimpianti. Oggi dico no in modo fermo e deciso, ma in questa vita di passaggio non si può davvero calcolare nulla…”.