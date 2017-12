Cani-eroi in corsia, in ‘visita’ ai piccoli pazienti di pediatria dell’ospedale per regalare un sorriso

Cani-eroi in corsia, in ‘visita’ ai piccoli pazienti di pediatria dell’ospedale per...

e non perdono occasione di dimostrarlo. Ieri l’hanno potuto dimostrare ai, che hanno incontrato gli amici a quattro zampe nelle corsie dell’ospedale. I cani addestrati per stare con i bambini hanno fatto il giro delle corsie per regalare un sorriso ed un po’ di gioia e serenità, com’è diritto alla loro età, ai piccoli degenti.

L’idea di invitare questi cani eroici nelle corsie d’ospedale è stata voluta dal direttivo e volontari della scuola cinofila, e ha incontrato il pieno consenso della Direzione Sanitaria dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce e, in particolare del Dott. Pietro Caprio, primario. La visita fa parte di un progetto più complesso e si prolungherà nel tempo.

I quattro zampe erano i Cani da Salvataggio della Scisar, addestrati per il recupero delle persone che si trovano in difficoltà in mare e che pattugliano assieme ai padroni le spiagge o fanno le traversate sulle motovedette, allo scopo di garantire la sicurezza in mare. Questa volta i Cani da Salvataggio della Scisar sono entrati in corsia per portare un po’ di gioia ai bambini malati.

“Veder sorridere i bambini anche solo per qualche minuto ci rende estremamente felici e rende felici anche i nostri amici a 4 zampe che con tatto si avvicinano ai cuccioli a “due zampe” trasmettendo tutto il loro amore” spiega Marco Scialpi, Presidente della SCISAR.

