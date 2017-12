Il modello 24enne che ha rovinato il parroco 79enne sta con un altro. E racconta: “Sa che mi piacciono i soldi”

Un modello “toyboy” romeno ha lasciato un ex parroco britannicoe ha intrapreso una nuova relazione con un ricco uomo d’affari spagnolo di nome Jesus.

Florin Marin, 24 anni, ha sposato padre Philip Clements, 79 anni, lo scorso mese di aprile, ma lo ha mollato pochi mesi dopo, giusto il tempo di ricevere la proprietà del suo appartamento di 100.000 euro a Bucarest.

Il signor Clements ha “perso tutto” dopo aver venduto la sua casa da 200.000 sterline a Sandwich, nel Kent, per finanziare il trasferimento in Romania.

Florin è ora fidanzato con Jeronimo Jesus de Vega, 48 anni, e ha detto di trovarsi bene con lui e di “gradire i suoi soldi”. “È più ricco di Philip”, ha aggiunto il modello rumeno.

Parlando con i media locali in Romania, ha rivelato di aver confessato al suo ex la sua nuova relazione. “Ha detto che non voleva rimanere in contatto con me”.

Florin ha detto che il suo nuovo socio è “un uomo molto ricco, è stato sposato con un rumeno e ha una piccola tredicenne che vive con lui. Sa benissimo che mi piacciono i soldi – ha aggiunto – gli ho raccontato tutto di mio marito”.

L’ex parroco Clements ha rotto con Florin ad agosto dopo che gli è stato detto che era troppo vecchio per unirsi al gruppo di amici del suo giovane compagno. Si sono sposati ad aprile in una cerimonia di basso profilo a Ramsgate, nel Kent, ma pochi giorni i due hanno litigato e si sono separati.

“Florin passava molto tempo fuori, era solito andare a letto molto tardi, a volte alle 5 del mattino dopo essere stato nei night club”, ha detto l’ex reverendo.

“Ha detto che non potevo andare in discoteca, non era per gli anziani, nel mio cuore non l’ho accettato, ma mi sono fidato di lui”.

Nonostante il loro rapporto sembra naufragato, il pastore crede ancora in un riavvicinamento. “Non voglio il divorzio”.