E’Torrette, Ancona, ma residente a Loreto, che con la sua famiglia è rimasta vittima di un terribile schianto ieri alle 18.30 circa. Lo schianto è avvenuto sulla. La, un maschietto di 5 anni, una piccola di 2 e la più grande di 6, è rimasta vittima di un incidente. La sua auto si è schiantata contro un piccolo furgone.

La donna è risultata da subito molto grave ed è stata portata subito in ambulanza, il rianimatore ha tentato fino all’ultimo il massaggio cardiaco per cercare di non lasciarla andare. Due ore dopo, però, la giovane mamma è morta all’ospedale di Torrette: il suo cuore non ha retto. Inimmaginabile lo strazio del marito Giorgio.

Oltre alla morte della povera donna, si ha avuto paura anche per i bambini: il maschio è stato portato al Salesi in codice rosso, ha riportato la frattura di un braccio. Salvi invece gli altri due bambini. Ad Osimo, in ospedale, è stato portato l’operaio di 52 anni alla guida del furgoncino: ha riportato delle escoriazioni non gravi.

Una tragedia ed una famiglia distrutta a causa di un incidente stradale: i bambini non sanno ancora che la loro mamma non c’è più a causa di quel terribile schianto.

R.M.