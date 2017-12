Shumacher, la bruttissima notizia a 4 anni dal tragico incidente

La condizione di Schumacher

Le scelte della famiglia di Michael Schumacher vanno rispettate e nessuno può assolutamente intervenire per andare a cercare di scoprire cosa sia accaduto a quattro anni dall’incidente che ha creato non poca preoccupazione. Schumacher però è stato uno dei più grandi piloti di Formula 1 della storia e il pubblico ha il diritto di sperare di rivederlo prima o poi sorridente o almeno di sapere come sta.

Si è fatto molto mistero sulle condizioni di Michael Schumacher, ma le parole di Leo Turrini, giornalista noto per aver commentato a lungo la Formula 1, lasciano abbastanza sorpresi. Questi ha parlato a Quotidiano.net, sottolineando: “La verità è cruda e aspra. Michael Schumacher ha sì gli occhi aperti, ma non ha coscienza di sé stesso”. Parole clamorose che aprono una ferita di grande dolore in ognuno di noi nei confronti di un personaggio sicuramente molto amato.

Sappiamo anche del fatto che il tribunale di Amburgo ha stabilito una pena di 50mila euro per false affermazioni alla rivista tedesca Bunte che sottolineava come Schumacher avesse sperato di poter tornare a camminare. Le parole di Turrini però lasciano davvero senza parole e creano dispiacere e dolore.