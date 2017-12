Trump su Twitter invoca il “buon vecchio riscaldamento globale” e minaccia (ancora) la Corea del Nord

Navi cinesi riforniscono di petrolio navi nordcoreane? Dopo l’accusa lanciata da un quotidiano della Corea del Sud (con tanto di presunte prove fotografiche satellitari), arriva la presa di posizione di Donald Trump.

Come sempre attraverso Twitter (dove oscilla tra minacce ai nemici e figuracce assortite, come l’ultima legata ad un cinguettio in cui invoca il sano vecchio riscaldamento globale per combattere il freddo che sta colpendo l’Est del mondo), il Presidente degli Stati Uniti ha detto la sua, ribadendo quindi la posizione secondo cui non è possibile risolvere le tensioni con Pyongyang se non con la forza: “Colti IN FLAGRANTE. Molto deluso che la Cina permetta che il petrolio arrivi in Corea del Nord. Non ci sarà mai una soluzione amichevole al problema della Corea del Nord se questo continua ad accadere”.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 dicembre 2017

Tensioni su tensioni per finire il 2017 in linea con l’andamento dell’anno, con il Presidente USA minaccioso dietro uno schermo ma poi (fortunatamente) decisamente meno guerrafondaio dei predecessori nei fatti: Trump che abbia non morde?