“Voglio sposarmi prima di morire”. L’ultimo desiderio di Rebecca, 31 anni e malata di cancro, si avvera

La storia di Heather Rebeccah Mosher è commovente e viene dagli Stati Uniti. E’ la storia di una donna di 31 anni che viene da Hartford, Connecticut, colpita da un cancro al seno di una tipologia estremamente aggressiva, un carcinoma mammario triplo negativo. Nonostante la sua giovane età, ha dovuto sopportare l’idea che questo cancro non ha ancora delle terapie adeguate che permettano di contrastarlo e quindi ha una mortalità altissima. Ma Heather Rebeccah Mosher non si era fatta abbattere dal cancro e non aveva voluto smettere di lavorare come psicologa nella scuola di Stanford Springs, dove era rimasta finché la malattia glielo ha permesso.

Heather Rebeccah Mosher amava ballare, cantare, e aveva tanti amici, amava la sua famiglia. Inoltre era fidanzata con Dave, e desiderava sposarsi con lui. Ha quindi organizzato il matrimonio con il fidanzato, perché si era resa conto che non le restava molto tempo: il cancro aveva ormai compromesso anche il midollo osseo. Quindi, assieme a Dave, Heather Rebeccah Mosher ha organizzato il matrimonio nella cappella del Saint Francis Hospital, in una cerimonia con infermieri, medici, famiglia e amici.

Heather Rebeccah Mosher ha realizzato il sogno di sposarsi appena in tempo: purtroppo, 24 ore dopo è morta, il suo corpo non ce la faceva più. “Chiunque abbia incontrato Heather sa quanto la sua fiamma ardesse. Il suo spirito e i doni che ha dato a questo mondo continueranno a vivere sicuramente. Hai guadagnato le tue ali, Heather” la ricordano i familiari.

R.M.