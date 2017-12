Vuole saltare i tornelli per non pagare il biglietto, ma la paga cara: che dolore!

Vuole saltare i tornelli per non pagare il biglietto, ma la paga...

In Italia abbiamo familiarità con certi soggetti che pur di evitare il pagamento di tariffe di trasporto farebbero qualsiasi cosa. L’abitudine ad evadere la tariffa di trasporto, però, non è un esclusiva italiana come mostra il filmato postato sul proprio profiloda tale: nei due minuti di video si vede un uomo con i genitali incastrati tra i tornelli della stazione della metro ‘‘ a

L’uomo aveva provato ad evitare il pagamento del biglietto e per superare le barriere aveva scalato i tornelli, ma qualcosa è andato storto e mentre oltrepassava la barriera i suoi genitali sono rimasti bloccati in una dolorosa morsa. L’incidente è diventato pubblica umiliazione quando un gruppo di passeggeri è sceso da un treno ed ha fatto il suo arrivo proprio di fronte al malaugurato. In molti si sono empaticamente fermati a prestare soccorso allo sfortunato uomo insieme agli ufficiali della metro, altri invece hanno trovato la scena esilarante e si sono soffermati a deriderlo filmando persino la pubblica umiliazione.

Nel video pubblicato su Facebook si vede il momento in cui più uomini cercano di liberarlo, un’impresa resa impervia dalle urla di dolore dell’uomo che, ad ogni movimento, chiedeva loro di fare attenzione. Dopo un paio di estenuanti minuti, finalmente i soccorritori sono stati in grado di liberare l’uomo dalla trappola. Una volta a terra l’uomo ha chiesto l’aiuto di alcuni poliziotti per camminare verso una panchina in cui sedersi ed ha dato un caloroso abbraccio ad un soccorritore per ringraziarlo dell’aiuto.

