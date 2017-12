Flavio Insinna e il flop di fine anno: non va il suo programma “La strada senza tasse”

I dati fatti registrare, a livello di, nella serata del 29 dicembre 2017 sono stati veramente impietosi perIl conduttore romano è tornato a rimettersi in gioco con il programmain onda su Rai3). Purtroppo per lui, però, si è trattato di un grande flop e così è stato sancito da ascolti assolutamente incommentabili.

Il programma di Insinna è stato definito come una specie di docu-reality. Protagonisti gli abitanti di una delle strade di Eboli, in Campania, che si sono autogestiti per 5 settimane rinunciando ai servizi offerti dal Comune. Alla fine del programma le 10 famiglie coinvolte avrebbero dovuto decidere se continuare con questo stile di vita o se tornare a pagare le tasse e servirsi nuovamente dei servizi comunali.

L’esperimento sociale non ha evidentemente incontrato i favori del pubblico. Dopo una partenza che ha fatto ben sperare e che ha raggiunto picchi dell’8% di share (2 milioni di telespettatori), la puntata di ieri ha fatto segnare solo il 3.4% sulla colonnina dello share: un fallimento che parla di soli 786mila spettatori incollati allo schermo.

Insinna, ieri sera, ha perso contro tutti i concorrenti che sono andati in onda in prima serata sulle reti di punta. Vincitrice indiscussa della serata Angelina Jolie, che con il suo “Maleficent” ha ottenuto il 15.4% di share, seguita dai programmi di Canale5 (9.6% di share) e Rai2 (6.1% di share). “La strada senza tasse” è stata battuta anche da La7 (4% di share) e dall’immortale mito di Sharon Stone, in replica con “Basic Instict” su Rete4 (5% di share).

Un anno a dir poco disastroso, il 2017, per Flavio Insinna. A questo ultimo smacco di fine anno si aggiunge tutta una serie di disavventure che non ha giovato positivamente all’immagine dell’attore e conduttore televisivo. Insinna non è uscito benissimo dagli attacchi ai quali è stato sottoposto, mesi fa, dalle inchieste del tg satirico “Striscia la Notizia”; il programma di Antonio Ricci ha fatto emergere dei fuori onda relativi al programma Rai “Affari tuoi” e nei quali si sente Insinna, nelle vesti di conduttore, insultare pesantemente una concorrente.

Ancora, Insinna ha ricevuto degli attacchi- sempre da parte di “Striscia la Notizia”- per quanto scritto in alcuni passi del suo libro “Neanche con un morso all’orecchio”, scritto nel 2012. In particolar modo, il dito è stato puntato contro alcuni passi del libro in cui Insinna ricorda- in una maniera che è stata duramente giudicata e bollata come antifemminista– i momenti del ricovero del padre in terapia intensiva e la presenza di un’infermiera che l’attore ha ricordato in malo modo. Insinna, che ha chiesto scusa per quei fuori onda infelici, non ha mai rinnegato quanto scritto nel suo libro.

