Strade di sangue: una nuova tragedia nella notte. Incidente mortale coinvolge 4 persone

Una nuova tragedia si è consumata, nella notte, lungo una delle strade della nostra penisola. Quattro persone sono rimaste coinvolte in un incidente automobilistico che si è rivelato mortale. La tragedia è avvenuta nella notte appena trascorsa, quella tra venerdì 29 e sabato 30 dicembre, in quel di Busto Arsizio (provincia di Varese, Lombardia).

Due automobili (una Toyota Yaris ed una Peugeot), intorno alle ore 00:40, si sono scontrate in Via Cardinal Simone. (all’incrocio con Viale Boccaccio). Quattro le persone a bordo: due donne di 52 e 25 anni e due uomini di 49 e 24 anni. Tre persone sono rimaste ferite e sono state condotte in ospedale. Purtroppo, per la ragazza non c’è stato nulla da fare e sarebbe morta sul corpo.

I soccorsi sono stati portati sul posto, dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate, da due ambulanze della Croce Rossa di Gallarate e dal personale dell’automedica dell’Ospedale di Legnano. I Vigili del Fuoco hanno estratto dalle lamiere delle vetture due dei feriti. Successivamente, i tre sono stati condotti in codice giallo negli Ospedali di Busto Arsizio e Legnano.

Gli agenti di Polizia del Commissariato di Busto Arsizio sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso. Sono ancora da accertare le dinamiche che hanno condotto all’incidente. Sarà la Polstrada di Magenta a cercare di chiarirle. Gli addetti ai lavori non hanno ancora diffuso le generalità della vittima. Seguiranno aggiornamenti.

Maria Mento