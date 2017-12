Anziana con difficoltà motorie abbandonata fuori di casa dai figli, di notte e al freddo: “Per una lite”

, di notte, da sola: lei,, a fine anno, al freddo a congelarsi fuori dalla casa della figlia 53enne a causa di una lite. Anche l’altro figlio, 46enne, dopo aver promesso di venirla a prendere in auto l’ha abbandonata fuori casa con il rischio di lasciarla congelare. Alla fine dell’anziana donna si è preso cura un vicino di casa.

Una storia davvero crudele quella dell’anziana che vive a Gattatico, provincia di Reggio Emilia, e che dopo una litigata con i due figli si è vista lasciare fuori di casa al freddo nonostante l’età e le difficoltà di movimento. Il vicino di casa l’ha notata e l’ha accolta in macchina e riscaldata con delle coperte, poi, per sincerarsi che l’anziana stesse bene, ha chiamato un’ambulanza. La donna è stata visitata in ospedale e infine, dato che nessun parente si è fatto vivo al momento delle dimissioni della 76enne, è stato deciso per lei un ricovero sociale.

Dopo diversi tentativi, i carabinieri di Gattatico sono riusciti a convincere un altro dei figli e prendersi cura della madre. La vicenda si è conclusa poi con la denuncia per abbandono di incapace dei figli di 53 e 46 anni: la prima, che ha lasciato fuori casa a meno tre gradi la madre per una lite, il secondo, che le ha promesso di venirla a prendere ma poi l’ha lasciata al freddo per strada.

R.M.