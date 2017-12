L’Italia piange Christian, dimesso dall’ospedale e morto a soli 3 anni. Lo strazio dei genitori

Un, bambino didi soli 3 anni che èdopo essere statodall’ospedale. Il piccolo era stato ricoverato in pronto soccorso a Napoli, dove si trovava in vacanza con la famiglia che è originaria di Ercolano, per i sintomi di una influenza gastrointestinale.

Il piccolo non si è sentito bene, e subito i genitori l’hanno portato in pronto soccorso per i dovuti accertamenti.

Al piccolo è diagnosticato un quadro clinico con segni di infiammazione delle vie aeree, dolori addominali e diarrea, ma non aveva più la febbre. Il bambino viene sottoposto ad un’ecografia ma non viene ritenuto grave e quindi per il personale è in codice verde e può essere mandato a casa, dove essere controllato da un medico nel corso delle 24 ore successive.

Christian viene dimesso: nella notte la situazione precipita, le condizioni peggiorano ed il bambino viene portato urgentemente in ambulanza al Santobono, in arresto cardiaco. Nonostante i tentativi di rianimazione, alle 7.43 il piccolo è morto. Una tragedia dalla quale adesso la famiglia non riesce a risollevarsi, né a dare un senso. Ferdinando e Carmela Corso hanno perso il loro secondogenito.

Sul caso hanno aperto un’inchiesta sia la procura di Napoli che quella interna all’ospedale Satobono dal quale Christian è stato dimesso; è stata disposta l’autopsia.. I genitori sono disperati e non riescono a capacitarsi della tragedia. “Me l’hanno ammazzato, me l’hanno ammazzato” si sfoga il padre di fronte ai giornalisti prima di chiudersi nel silenzio e nel dolore.

R.M.