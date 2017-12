Terrificante incidente nella notte, auto squarciata dal guard-rail: estratti vivi per miracolo 3 ventenni

Hanno tutti fra i 22 ed i 24 anni i ragazzi che si trovavano sulla Fiat Panda che stanotte a Posada, provincia di Nuoro, è andata a schiantarsi contro il guard rail diventando un ammasso di rottami.

Quando i soccorritori sono arrivati, erano già preparati al peggio, convinti che avrebbero estratto solamente dei corpi senza vita. Invece in quel rottame completamente infilzato da un guard raid che ha aperto in due l’abitacolo, i tre ventenni erano ancora vivi: feriti gravemente, ma vivi. Un miracolo per i soccorritori che hanno subito provveduto ad estrarre i tre giovani dalle lamiere: sono stati portati al pronto soccorso perché le loro ferite sono gravi, soprattutto quelle di Roberto Mazzette, del ’93, mentre le condizioni dei suoi due amici Angelo Amabile e Manuel Satta sono meno gravi.

Mazzetta è giunto in pronto soccorso in codice rosso mentre invece gli altri due sono arrivati in codice giallo. Quello che è sicuro è che è davvero incredibile, a giudicare dalle condizioni dell’auto, che i tre ragazzi siano ancora vivi: un miracolo che ci strappa un sospiro di sollievo, ma ci ricorda anche l’importanza di non correre troppo in macchina. L’auto dei tre si è schiantata a tutta velocità contro il guard rail: la dinamica è al vaglio degli inquirenti ma pare che i tre giovani viaggiassero un po’ troppo veloce.

R.M.