Tragedia in vacanza: precipita dal balcone durante un party, terribile morte per 29enne

Tragedia in vacanza: precipita dal balcone durante un party, terribile morte per...

Una donna inglese è precipitata da un balcone di un hotel in Spagna., 29 anni, di, Lancs, è morta il 23 dicembre mentre festeggiava nella

Si ritiene che sia caduta da un balcone dell’hotel a quattro stelle ‘Yaramar‘, a Fuengirola. L’hotel, per soli adulti, è alto più di 15 piani ed è famoso per i suoi ascensori panoramici.

Un portavoce del ministero degli Esteri ha dichiarato di essere stato contattato dalla famiglia della signora Atkinson.

“Posso confermare che siamo stati contattati da un membro della famiglia, credo la madre della donna, riguardo la morte della donna. Ci è stato detto che la donna era caduta da un balcone“.

Si ritiene che Loran, che viveva a Londra, non abbia stipulato un’ assicurazione per le vacanze. Sua madre, Angela Pejcinovic, e la sorella Cecily Atkinson non hanno i soldi per portare il corpo di Loran in Inghilterra, per questo motivo hanno deciso di aprire una raccolta fondi.

Gli amici della famiglia della signora Atkinson hanno creato una pagina di raccolta fondi per riportare il suo corpo nel Regno Unito. La pagina è stata creata oggi e ha già raccolto più di 2.000 sterline del’obiettivo di 4.400 sterline.

