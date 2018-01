2018, il folle annuncio di Kim Jong-un: “Ho pulsante nucleare, nostra forza completata”

2018. Inizia davvero con il botto sul fronte internazionale. A scaldare gli animi e a spaventare tutti ci pensa il solto Kim Jong-un che torna a lanciare folli minacce contro gli Stati Uniti D’America.

Il leader coreano ci è andato giù pesante nel discorso di fine anno: “La nostra forza nucleare è stata completata e sulla mia scrivania ho il pulsante per sferrare l’attacco”.

I RAPPORTI CON SEOUL

Non è la prima volta che Kim Jong-un in un discorso di fine anno, prova a distendere i rapporti con i vicini della Corea Del Sud: “Le Olimpiadi invernali che si terranno presto nel Sud – ha affermato – saranno una buona opportunità per mostrare lo stato della nazione coreana e desideriamo sinceramente che l’evento si svolga con risultati positivi”.

Ancora sugli Stati Uniti. “L’intera area degli Stati Uniti continentali è sotto il raggio d’azione nucleare”, ha sottolineato Kim Jong-un avvertendo che “gli Usa non inizino mai una guerra contro di me o il mio Paese”.

LA REAZIONE USA

Mike Mullen, ex capo di Stato maggiore congiunto, in maniera non ufficiale ha dichiaro che “gli Stati Uniti sono vicini a una guerra nucleare come mai prima”.