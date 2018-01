Annuncio a sorpresa sui Social: Emma Marrone è tornata!

“Mi sono presa il tempo necessario, il mio tempo – racconta EMMA – Il tempo di fare e di disfare, di suonare e di risuonare, di cantare e di ricantare, il tempo per capire. Il tempo per essere felice. […] ESSERE QUI. Si chiama così questo nuovo album. Perché è già tantissimo esistere e fare ciò che amo di più. ESSERE QUI e avere la possibilità di raccontarmi e di raccontare ed essere scelta e amata da così tante persone, talmente tante che un cuore solo non le può contenere. ESSERE QUI e mostrarlo più che dimostrarlo. ESSERE QUI dove sono sempre stata, su un palco o per la strada seduta su un marciapiede qualunque in un giorno qualunque, guardo l’orizzonte dove tutto inizia per me, senza mai una fine. ESSERE QUI adesso è vostro. In ogni canzone ho messo una parte di me…spero la migliore! Grazie da sempre e per sempre”.

Sono le parole di Emma Marrone, amata cantante uscita dalla fucina di ‘Amici’, ferma da due anni e decisa a tornare sulle scene con questo nuovo album: un album evidentemente in cantiere da un po’, ma che viene annunciato a sorpresa (una dolce sorpresa per i fan della cantante) in questo primo gennaio 2018.

Il titolo dell’album – il sesto di inediti – sarà ‘Essere qui’ e sarà prodotto da Universal Music.

L’uscita è prevista per il 26 gennaio, ma i fan potranno godere di un’anteprima il prossimo 5 febbraio, quando uscirà in tutte le radio, sulle piattaforme streaming e nei digital store il primo singolo (‘L’Isola’).